Subway Surfers là một trò chơi chạy vô tận cổ điển. Bạn vào vai Jake, người lướt trên tàu điện ngầm và cố gắng trốn thoát khỏi Thanh tra gắt gỏng và con chó của anh ta. Bạn sẽ cần phải né tránh tàu hỏa, xe điện, chướng ngại vật, v.v. để đi xa nhất có thể trong trò chơi chạy bất tận này. Thu thập tiền xu để mở khóa sức mạnh và trang bị đặc biệt giúp bạn tiến xa hơn trong Subway Surfers. Hơn nữa, tiền xu có thể được sử dụng để mở khóa các nhân vật và bảng khác nhau. Với các phím của mình, bạn có thể tùy chỉnh các nhân vật và nâng cấp bảng treo của mình với sức mạnh đặc biệt. Đừng quên hoàn thành các giải thưởng vì họ sẽ đưa cho bạn chìa khóa. Trong 'MyTour', bạn có thể thu thập phần thưởng từ việc hoàn thành Cuộc săn tìm từ hàng ngày. Bạn cũng có thể tìm thấy nhiệm vụ ở đó. Subway Surfers được Kiloo và Sybo tạo ra vào năm 2012. Và cho đến ngày nay, đây là một trong những trò chơi trực tuyến phổ biến nhất! Subway Surfers đã sử dụng HTML5, vì vậy bây giờ bạn có thể chơi trò chơi này trên điện thoại di động và máy tính bảng trực tuyến trong trình duyệt của mình độc quyền trên Poki . Bên cạnh đó, bạn vẫn có thể chơi Subway Surfers trên PC của mình. Bạn có thể chơi trò chơi miễn phí mà không cần tải xuống. Nếu bạn quan tâm đến các trò chơi tương tự như Subway Surfers, hãy xem Trò chơi chạy bộ của chúng tôi. Tận hưởng việc lướt sóng tại đây trên Poki! Subway Surfers World Tour tiếp tục ở Singapore! Ngắm nhìn Gardens by the Bay tuyệt đẹp, lướt qua Tượng Merlion tráng lệ trong công viên gần khu thương mại nhộn nhịp, hít một hơi thật sâu khi băng qua thiên nhiên tươi đẹp trong The Botanic Gardens trong khi Singapore Flyer sừng sững ở phía xa. Bạn chơi trò chơi này trên Poki bằng cách sử dụng bàn phím: Có! Bạn có thể chơi trò chơi miễn phí trên trình duyệt của mình mà không cần phải tải xuống trò chơi. Chơi Subway Surfers bằng bàn phím và chuột. Bạn thậm chí có thể truy cập chế độ toàn màn hình trên PC của mình. Subway Surfers được tạo bởi Kiloo và Sybo, có trụ sở tại Đan Mạch. Subway Surfers đạt kỷ lục 1,8 tỷ lượt tải xuống theo Sybo Games (2021).

