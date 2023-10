Stickman Leo lên! là một game platformer người que được phát triển bởi No Pressure Studios. Trò chơi có cơ chế tương tự như Getting Over It with Bennett Foddy. Bạn sẽ phụ trách một người que trong một chiếc hộp với một chiếc cuốc trên tay và mục tiêu của bạn là đạt được lá cờ ở vạch đích của mọi cấp độ bằng cách sử dụng sức mạnh giữ thăng bằng của cánh tay khỏe mạnh và chiếc cuốc hùng mạnh của bạn! Con đường dẫn đến chiến thắng được lát bằng những gai nhọn chết người, vì vậy hãy tận dụng mọi trạm kiểm soát để duy trì tiến độ của bạn. Hãy sử dụng các định luật vật lý để làm lợi thế cho bạn và bạn sẽ nhanh chóng thành thạo trò chơi này. Đạt đến đỉnh cao của niềm vui với Stickman Climb! Sử dụng rìu của bạn để di chuyển xung quanh sân khấu. Di chuyển - Phím mũi tên Trái / PhảiStickman Climb! được tạo ra bởi No Pressure Studios. Chơi trò chơi huyền thoại Bossy Toss và Shape Rush dễ thương trên Poki!

Trang web: poki.com

