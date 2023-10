Princess Tomboy Street Art là một trò chơi hóa trang 2D được phát triển bởi Idea Studios. Bạn có trách nhiệm giúp nhóm công chúa của mình trở thành những người quyến rũ nhất trong khi đại diện cho tâm hồn ngầm của khu phố của họ. Từ áo phông in hình cho đến quần thể thao rộng thùng thình có trích dẫn, bạn hoàn toàn có thể tự do khám phá ý nghĩa của việc trẻ trung và sành điệu. Hãy tiếp tục và ngồi cùng chúng tôi: Chúng tôi là một đội tuyệt vời! Cách chơi: Sử dụng nút chuột trái để chọn kiểu tóc và trang phục. Giới thiệu về người sáng tạo: Công chúa Tomboy Street Art được tạo ra bởi Idea Studios. Chơi các trò chơi khác của họ trên Poki: Photogram Lovers Sur ngạc, Love Finder Profile, Just Married! Home Deco, Từ công chúa đến người có ảnh hưởng và Lễ hội BFF nổi tiếng vui nhộn.

Trang web: poki.com

