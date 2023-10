From Princess to Influencer là một trò chơi hóa trang được phát triển bởi Idea Studios. Hãy tham gia cùng công chúa này trong cuộc hành trình đến tương lai và giúp cô ấy tìm được những bộ trang phục đẹp nhất và hiện đại nhất! Hãy cùng cô ấy chọn một kiểu tóc, cách trang điểm, trang phục và phụ kiện đẹp. Liệu công chúa này có trở thành thời trang mới nhất không? Sử dụng con trỏ chuột để chọn, kéo và di chuyển các đối tượng xung quanh. Từ Công chúa đến người có ảnh hưởng đều được tạo bởi Idea Studio. Chơi một số trò chơi khác của họ như Just Married! Home Deco hoặc Ollie-đi học trên Poki!

Trang web: poki.com

