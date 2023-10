Papa Louie: When Pizzas Attack là một trò chơi nền tảng trong đó bạn tham gia vào cuộc phiêu lưu để cứu khách hàng của Papa Louie khỏi Vòng hành tây khét tiếng. Khách hàng của bạn đã bị biến thành những con quái vật pizza dính đầy chất béo và họ cần bạn và thiết bị nhà bếp của bạn để cứu họ. Lấy mái chèo và quả bom hạt tiêu đáng tin cậy của bạn và vượt qua một trong 12 màn chơi chứa quái vật pizza! Hãy ghé qua Big Pauly để tích trữ bom hạt tiêu để đổi lấy tiền xu. Bạn có cảm thấy Pizza Panic không?Papa Louie: When Pizzas Attack được phát triển vào năm 2006 bởi Flipline Studios, một nhóm phát triển trò chơi của Mỹ. Sau đó, nó đã được AwayFL chuyển sang HTML5. Xem các trò chơi huyền thoại khác của họ trên Poki: Papa's Burgeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria và Papa's Taco Mia. Có bốn thế giới chính và mỗi thế giới bao gồm ba giai đoạn. Có tổng cộng 12 màn chơi trong trò chơi: Cánh đồng nhiều hạt, Rừng mì ống, Thành phố sốt cà chua và Cánh đồng mỏ. Trung sĩ Crushida Pepper, hay Sarge, nhân vật phản diện chính, đồng thời cũng là chủ nhân của tất cả kẻ thù trong trò chơi. Bạn có thể chơi Papa Louie: When Pizzas Attack miễn phí trên Poki.Papa Louie: When Pizzas Attack hiện chỉ có thể chơi được trên máy tính của bạn.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Papa Louie: When Pizzas Attack theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.