New York Jigsaw Puzzle là một trò chơi giải đố được tạo bởi MarketJS. Bắt tay vào một cuộc hành trình trực quan và rèn luyện trí não của bạn khi tham quan các điểm tham quan nổi tiếng nhất của New York! Sắp xếp các mảnh ghép hình bạn nhìn thấy trên màn hình và làm sáng tỏ các địa danh như tòa nhà Empire State, Cầu Brooklyn, Công viên Trung tâm, Xe taxi màu vàng, Trung tâm Manhattan, v.v. Đừng lo lắng nếu bạn gặp khó khăn, bạn chỉ cần sử dụng các gợi ý miễn phí để giúp bạn trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, hãy sử dụng chức năng thu phóng để có cái nhìn rõ ràng về tiến trình của bạn. Hãy tiếp tục và hoàn thành tất cả các câu đố trong Trò chơi ghép hình Luân Đôn và trở thành một công dân London kỹ thuật số! Kéo và thả các mảnh ghép hình vào các ô thích hợp cho đến khi hình ảnh đầy đủ hiển thị. Trò chơi ghép hình New York được tạo bởi MarketJS. Chơi các trò chơi thông thường khác của họ trên Poki: Ping Pong, Làng Sudoku, Đội chiến thuật, Siêu bong bóng, Máy quét mìn, Máy quét mìn, Bể bơi 8 bóng với bạn bè, Kim tự tháp mạt chược, Bỏ chặn, Cầu lông sức mạnh, Máy tính tình yêu đích thực, Người treo cổ, Anh hùng Ludo , math-trivia-lite, Super Girl Story và Typing Fighter

Trang web: poki.com

