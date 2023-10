Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Friends là một trò chơi nhiều người chơi cho phép bạn chiến đấu chống lại một đối thủ trực tuyến nơi bạn bắn vào lâu đài và quân đội của nhau. Phía trước lâu đài của bạn là một khẩu pháo liên tục dao động giữa điểm ngoài cùng bên trái và ngoài cùng bên phải của màn hình. Công việc của bạn là bắn đại bác vào thời điểm thích hợp để nó tấn công đám kẻ thù đang lao tới. Binh lính tự động bắt đầu tấn công lâu đài đối phương ngay khi họ băng qua - vì vậy hãy cố gắng hết sức để ngăn chặn họ trước khi họ có thể vượt qua. Chơi trực tuyến với kẻ thù thực sự hoặc tạo phòng riêng của bạn và mời bạn bè của bạn! Sử dụng phím cách hoặc nhấp chuột trái để bắn một quả đạn đại bác. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị di động, hãy sử dụng ngón tay để chạm vào màn hình. Castle Fight With Friends được tạo bởi MarketJS. Chơi các trò chơi thông thường khác của họ trên Poki: Stupid Zombies 2, Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Strategic Squad, Super Bubble Bắn súng, Mine Sweeper, Mine Máy quét, Bi-a 8 bóng với bạn bè, Kim tự tháp mạt chược, Bỏ chặn, Cầu lông sức mạnh, Máy tính tình yêu đích thực, Người treo cổ, Anh hùng Ludo, câu đố toán học, Câu chuyện siêu cô gái và Máy bay chiến đấu đánh máyBạn có thể chơi Castle Fight With Friends miễn phí trên Poki.Castle Fight With Friends có thể chơi được trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng của bạn.

Trang web: poki.com

