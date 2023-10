Meow Merge là một trò chơi hợp nhất nhàn rỗi, nơi bạn hợp nhất những chú mèo và xây dựng ngôi nhà meo meo của riêng mình. Mèo của bạn ngồi xung quanh và kiếm cho bạn thu nhập thụ động. Vì vậy, hãy tận dụng vận may đó bằng cách tạo ra đế chế mèo của riêng bạn! Hợp nhất hai con mèo giống hệt nhau của bạn để nâng cấp chúng. Bạn có thể làm như vậy bằng cách kéo một con mèo và thả nó vào con kia. Hãy tiếp tục làm điều này để tối đa hóa số tiền bạn kiếm được. Mở khóa những chú mèo mới, kiếm thành tích, khám phá những điều bất ngờ và hơn thế nữa. Meow Merge thậm chí còn cho phép mèo của bạn kiếm tiền khi bạn ngoại tuyến! Đừng quên chia sẻ Meow Merge với bạn bè của bạn! Hãy nhấn nút hành động vào đúng thời điểm để nhận điểm. Meow Merge được tạo ra bởi Slab Games, một studio phát triển trò chơi có trụ sở tại Indonesia. Chơi trò chơi giải đố cực kỳ dễ thương khác của họ trên Poki: Where is My Cat? Meow Merge có thể chơi miễn phí trên cả máy tính để bàn và điện thoại di động của bạn trên Poki.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Meow Merge theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.