Grow Up the Cats là một trò chơi nhấp chuột nhàn rỗi, trong đó bạn nuôi mèo con với sự trợ giúp của người bạn mèo robot đáng tin cậy. Bạn sở hữu một vùng đất màu mỡ có khả năng sản sinh ra mèo và robot có thể thực hiện hầu hết các công việc nặng nhọc. Nhấn để trồng cây, tưới nước và thu hoạch một con mèo. Kiểm tra bảng điều khiển phía dưới nơi bạn có thể mua phân bón để tăng thu nhập và cải thiện robot để tự động khai thác cho bạn. Hãy tiếp tục làm điều này để mở khóa những vùng đất mới xinh đẹp và khám phá các giống mèo mới để thêm vào bộ sưu tập của bạn! Nhấn để trồng cây, tưới nước và thu hoạch một con mèo. Mua phân bón để tăng thu nhập. Cải thiện robot của bạn để nó có thể tự động chạm vào giúp bạn. Grow Up the Cats được tạo bởi Ulpo Media. Đây là trò chơi đầu tiên của họ trên Poki!

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Grow Up the Cats theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.