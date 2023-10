Chơi trò chơi “Let Will Grigg Play!” và tận dụng cơ hội để vào vai Will Grigg đấu với siêu sao xứ Wales Gareth Bale và nghe những người hâm mộ bóng đá hát bài thánh ca lan truyền “Will Grigg's on fire” mỗi khi bạn ghi bàn với tư cách là Will Grigg. Nếu chúng ta ghi được 100.000 điểm "Các bàn thắng của Grigg" ảo, chúng ta có thể thu hút sự chú ý của huấn luyện viên Bắc Ireland Michael O'Neill và thuyết phục ông ấy để Will Grigg thi đấu ở EURO 2016! Sẵn sàng - chơi - ghi bàn!

Trang web: poki.com

