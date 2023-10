Cạnh tranh với các nhà vô địch bóng đá đầu to! Trò chơi thể thao này cho phép bạn chơi các trận đấu và giải đấu 1 đấu 1 và 2 đấu 2. Có hàng chục đội bóng châu Âu với hai cầu thủ ngôi sao. Trong chế độ Nhóm, bạn có thể tham gia cùng một người bạn hoặc đấu với nhau. Hãy cố gắng vượt qua mọi đội trong Heads Arena: Euro Soccer! Chơi chế độ trò chơi "Will Grigg Mode" và nghe những người hâm mộ bóng đá hát bài thánh ca lan truyền "Will Grigg's on fire" mỗi khi bạn ghi bàn khi Will Grigg đấu với Bastian Schweinsteiger trong trận đấu giữa Bắc Ireland với Đức!

Trang web: poki.com

