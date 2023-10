Into The Pit là một game arcade hành động đưa bạn vào những trận chiến căng thẳng. Thu thập tiền xu bằng cách đánh bại kẻ thù để chuyển sang giai đoạn tiếp theo, nhưng hãy cẩn thận với những trận đấu trùm! Né tránh kẻ thù và bắn xung quanh để vượt qua từng màn trong khi thu thập sức mạnh để làm cho trò chơi bùng nổ và cố gắng sống sót qua thử thách! Phím WASD hoặc Mũi tên để di chuyển / nhắm mục tiêu tăng sức mạnh Chơi trên máy tính để bàn hoặc trên thiết bị di động trên Poki. Nếu bạn quan tâm đến các trò chơi tương tự như Into the Pit, hãy xem Trò chơi điện tử của chúng tôi. Tận hưởng việc lướt web ở đây trên Poki!

Trang web: poki.com

