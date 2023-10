Grab the Apple là một trò chơi kỹ năng trong đó bạn mở rộng cánh tay đàn hồi của mình để thu thập tất cả táo ở cấp độ mà không chạm vào chướng ngại vật và bom. Bạn muốn táo và bạn muốn chúng ngay bây giờ. Sử dụng các phím trên bàn phím hoặc chuột để mở rộng cánh tay thon dài của bạn và điều khiển hướng của nó. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì không phải là quả táo trừ khi bạn nghĩ rằng đó là một con đường bí mật ẩn giấu sẽ mở đường cho một quả táo. Nếu chẳng may chạm vào chướng ngại vật, tay bạn sẽ giật lại và trở về vị trí ban đầu nên bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Đừng quên chia sẻ Grab the Apple với bạn bè để có thể so sánh điểm số của mình! Di chuyển cánh tay - WASD, phím mũi tên hoặc con trỏ chuột Menu - MRestart - RGrab the Apple được tạo bởi Korigame. Chơi các trò chơi kỹ năng khác của họ trên Poki: Climb Fling và koORi WALkBạn có thể chơi Grab the Apple miễn phí trên Poki. Grab Apple có thể được chơi trên máy tính của bạn.

Trang web: poki.com

