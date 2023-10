Break the Siesta là một game platformer hành động trong đó bạn vượt qua các cấp độ đầy chướng ngại vật và ăn ớt để tỉnh táo. Bạn mắc một căn bệnh bí ẩn khiến bạn buồn ngủ nếu không ăn gia vị. Leo lên bục nơi một quả ớt thơm ngon khổng lồ đang chờ bạn ở mỗi cấp độ. Những quả ớt nhỏ là bạn của bạn, những giọt nước và sữa là kẻ thù tồi tệ nhất của bạn. Bạn đã sẵn sàng cho một trò chơi làm tăng thêm gia vị cho mọi thứ chưa? Hãy tham gia cuộc phiêu lưu thú vị này để nếm thử mọi loại ớt cay hiện có từ Thang Scoville thấp nhất đến cao nhất! Nhảy - Thanh dấu cách, nhấp chuột hoặc nhấnBreak the Siesta được tạo bởi havana24. Chơi các trò chơi kỹ năng khác của họ trên Poki: Mệt mỏi để rơi và KlungBạn có thể chơi Break the Siesta miễn phí trên Poki. Break the Siesta có thể được chơi trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng của bạn.

Trang web: poki.com

