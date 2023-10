Kho báu bị nguyền rủa là một trò chơi phòng thủ tháp hoành tráng mà bạn có thể chơi trên trình duyệt trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động, được tạo bởi IriySoft. Bạn có những gì cần thiết để bảo vệ đá quý của bạn? Đặt và xây dựng các tòa tháp một cách chiến lược để bảo vệ đá quý của bạn khỏi kẻ thù! Từng đợt một, những anh hùng tham lam của Vương quốc sẽ đến để cố gắng đánh cắp những viên ngọc quý giá của bạn. Chơi Kho báu bị nguyền rủa trên Poki và sử dụng phép thuật cũng như sử dụng lợi thế trên cao của bạn để đánh bại những kẻ tìm kiếm kho báu. Nâng cấp và thay thế các tòa tháp của bạn để giữ cho đá quý của bạn an toàn. Điều khiển: Điều khiển bằng chuột/cảm ứng - Đặt tháp và sử dụng phép thuậtGiới thiệu về người tạo: Kho báu bị nguyền rủa được tạo bởi IriySoft, có trụ sở tại Nga. Họ cũng là những người sáng tạo ra Biker Street, Gods of Arena, Highwayman, Road of Fury 2, v.v.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Cursed Treasure theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.