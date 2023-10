Cave Chaos 2 là một trò chơi nền tảng nhiều người chơi do Nitrome tạo ra khi người dùng đóng vai một thợ mỏ trốn thoát khỏi hang động. Hãy giúp người thợ mỏ nhỏ này trốn thoát an toàn! Chạy trốn khỏi hang động đang sụp đổ và nhớ nhặt chiến lợi phẩm trên đường đi trước khi kết thúc màn chơi. Nhảy qua kẻ thù, thùng và tất cả các loại chướng ngại vật, đồng thời cẩn thận để không trượt giữa các tảng đá. Đừng quên sử dụng sức mạnh tăng cường! Chơi Cave Chaos 2 với một người bạn để tận hưởng niềm vui tối đa! Di chuyển - Phím WASD hoặc Mũi tên Nhảy - Thanh không gian Cave Chaos 2 được Nitrome tạo ra dưới dạng trò chơi flash và sau đó được AwayFL mô phỏng bằng HTML5. Chơi các flash game khác của Nitrome trên Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Đối tượng thử nghiệm màu xanh lá cây và Đối tượng thử nghiệm màu xanh lam

