Twin Shot 2 là một game nền tảng hành động được tạo bởi Nitrome. Trong trò chơi này, bạn điều khiển các thiên thần đánh bại kẻ thù bằng cung tên. Hoàn thành 150 cấp độ thú vị và độc đáo, sau đó tham gia gói mở rộng Thiện và Ác miễn phí trên Poki! Bắn những sinh vật bay màu xanh, chất nhờn màu đỏ, quái vật bóng tối và nhiều hơn nữa trong phần tiếp theo của game bắn súng cổ điển. Đừng quên chia sẻ Twin Shots 2 với bạn bè và so sánh điểm số của bạn với nhau! Di chuyển - Phím mũi tên A/D hoặc Trái/Phải Nhảy - W hoặc Phím mũi tên hướng lên Mũi tên lửa - F hoặc Thanh dấu cách. Twin Shot 2 được tạo bởi Nitrome as một trò chơi flash và sau đó được AwayFL mô phỏng bằng HTML5. Chơi các flash game khác của Nitrome trên Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Đối tượng thử nghiệm màu xanh lá cây và Đối tượng thử nghiệm màu xanh lam

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Twin Shot 2 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.