Brain Test 2: Tricky Stories là một trò chơi giải đố được phát triển bởi Unico Studio. Rèn luyện trí não của bạn với hàng trăm câu hỏi và câu đố khó! Trong trò chơi trí tuệ mới này, các câu đố có những câu chuyện với các nhân vật đầy màu sắc. Đánh bại Vua sư tử với Tom the Cat, trồng trọt trang trại của bạn với Emily, săn quái vật với Joe. Hãy suy nghĩ kỹ càng và sáng tạo để giải những câu đố này. Mọi thứ bạn nhìn thấy trên màn hình đều có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề. Rèn luyện trí não của bạn với Brain Test 2: Tricky Stories và cho bạn bè thấy bạn là một thiên tài thực sự! Sử dụng con trỏ chuột hoặc ngón tay để chọn, kéo và di chuyển các đồ vật xung quanh. Brain Test 2: Tricky Stories được tạo bởi Unico Studio. Chơi các trò chơi giải đố khác của họ trên Poki: Brain Test: Tricky Puzzle, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word và Word Monsters

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Brain Test 2: Tricky Stories theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.