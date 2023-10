Trong Bacon May Die, bạn là một con lợn chiến đấu vượt qua đám kẻ thù. Bạn là một chiến binh lành nghề và bạn có sẵn súng nếu đám kẻ thù quá đông. Bacon May Die là một trò chơi vui nhộn mà bạn cũng có thể chơi với hai người chơi trên cùng một máy tính. Chuyển sang chế độ 'coop' để đánh bại kẻ thù cùng với bạn bè của bạn. Đừng quên cá nhân hóa chú heo con của bạn bằng những món đồ khác nhau như mũ, kính, dây chuyền hoặc quần. Bạn có thể thực hiện vô số cách kết hợp khác nhau để biến chú lợn của bạn trở thành chú lợn ngầu nhất trong thị trấn. Nhân tiện, đừng quên mang chú gà cưng của bạn ra trận vì nó có chiếc mỏ hung dữ. Di chuyển & chiến đấu - phím mũi tên Bắn - nhấn và giữ mũi tên trái/phảiDi chuyển và chiến đấu - WASDSBắn - nhấn và giữ A/DBacon May Die được tạo bởi SnoutUp Games có trụ sở tại Lithuania. Bạn có thể biết đến SnoutUp Games từ máy bay chiến đấu chủ đề lợn Iron Snout

