D&D Beyond (DDB) là bộ công cụ kỹ thuật số và trò chơi đồng hành chính thức cho phiên bản thứ năm của Dungeons & Dragons. DDB lưu trữ các phiên bản trực tuyến của sách phiên bản thứ năm của Dungeons & Dragons, bao gồm sách quy tắc, cuộc phiêu lưu và các phần bổ sung khác; nó cũng cung cấp các công cụ kỹ thuật số như trình tạo nhân vật và bảng ký tự kỹ thuật số, danh sách quái vật và phép thuật có thể được sắp xếp và lọc, trình tạo cuộc gặp gỡ và lớp phủ tương tác Tiện ích mở rộng Twitch. Ngoài nội dung D&D chính thức, nó còn cung cấp khả năng tạo và thêm nội dung homebrew tùy chỉnh. D&D Beyond cũng xuất bản nội dung bài viết, luồng và video gốc thường xuyên, bao gồm các cuộc phỏng vấn với nhân viên của Dungeons & Dragons, bản xem trước nội dung và phần liên kết cũng như cập nhật phát triển hàng tuần. D&D Beyond trước đây được điều hành bởi Curse LLC, một công ty con của Twitch. Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 12 năm 2018, Fandom, Inc. thông báo rằng họ đã mua lại toàn bộ tài sản truyền thông của Curse, bao gồm cả D&D Beyond.

Trang web: dndbeyond.com

