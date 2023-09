Zing MP3 là ứng dụng nghe nhạc miễn phí với nhiều tính năng nổi bật giúp bạn có trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời nhất trên thiết bị di động của mình. Zing MP3 mang đến cho bạn kho nhạc trực tuyến chất lượng cao phong phú với đầy đủ các thể loại, được cập nhật liên tục nội dung mới hot nhất, sắp xếp theo từng chuyên mục album, video, nghệ sĩ, Bảng xếp hạng, Top 100 và chủ đề nhạc hot. Zing MP3, a music streaming service, was launched in August 2007, currently consisting of 2 versions: website and app on the iOS, Android and Windows Phone platforms. Zing MP3 application on smartphone has been one of the few most frequently downloaded ones in Vietnam in the past few years.

Trang web: mp3.zing.vn

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Zing MP3 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.