Yanomo là một công cụ theo dõi chi phí và thời gian có sức mạnh công nghiệp, đa ngôn ngữ - với khả năng sử dụng và khả năng tiếp cận mà bạn mong đợi từ một giải pháp SaaS mang tính xã hội, thân thiện. Hơn 4500 khách hàng của chúng tôi điều hành nhiều loại hình từ các công ty đa quốc gia và luật đến các đại lý thiết kế và công ty khởi nghiệp. Bản dùng thử miễn phí 17 ngày của chúng tôi sẽ cho bạn thấy lý do tại sao khách hàng yêu thích chúng tôi: Yanomo sẽ mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp của bạn - và nhân viên của bạn. Theo dõi thời gian thực sự dễ dàng là lý do tại sao nó hoạt động. Những hiểu biết quan trọng về kinh doanh là nơi Yanomo trở nên không thể thiếu.

Trang web: yanomo.com

