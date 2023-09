Wix.com Ltd. (tiếng Do Thái: וויקס.קום‎) là một công ty phần mềm của Israel, cung cấp các dịch vụ phát triển web dựa trên đám mây. Nó cho phép người dùng tạo các trang web HTML5 và trang web di động thông qua việc sử dụng các công cụ kéo và thả trực tuyến. Cùng với trụ sở chính và các văn phòng khác ở Israel, Wix cũng có văn phòng tại Brazil, Canada, Đức, Ấn Độ, Ireland, Lithuania, Hoa Kỳ và Ukraine. Người dùng có thể thêm các plugin xã hội, thương mại điện tử, tiếp thị trực tuyến, liên hệ biểu mẫu, tiếp thị qua e-mail và diễn đàn cộng đồng trên trang web của họ bằng nhiều ứng dụng do Wix và bên thứ ba phát triển. Trình xây dựng trang web Wix được xây dựng trên mô hình kinh doanh freemium, kiếm doanh thu thông qua các nâng cấp cao cấp.

Trang web: wix.com

