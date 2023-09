WishPost là nền tảng hậu cần trực tiếp duy nhất ở Trung Quốc đại lục được nền tảng Wish công nhận. Wish đã ra mắt các sản phẩm hậu cần thương mại điện tử xuyên biên giới với sự hợp tác của một số nhà cung cấp dịch vụ hậu cần chất lượng cao để cung cấp cho người bán Wish các đơn đặt hàng, thu thập, phân phối, theo dõi và các dịch vụ khác.

Trang web: wishpost.cn

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với WishPost theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.