The Washington Post (đôi khi viết tắt là WaPo) là một tờ nhật báo của Mỹ xuất bản tại Washington, D.C. Đây là tờ báo được lưu hành rộng rãi nhất trong khu vực đô thị Washington. Các ấn bản bảng tính hàng ngày được in cho Quận Columbia, Maryland và Virginia. Tờ báo đã giành được 69 giải Pulitzer. Con số này bao gồm sáu giải Pulitzer riêng biệt được trao vào năm 2008, chỉ đứng sau bảy giải của The New York Times vào năm 2002 về số lượng giải thưởng cao nhất từng được trao cho một tờ báo trong một năm. Các nhà báo của Post cũng đã nhận được 18 học bổng Nieman và 368 giải thưởng của Hiệp hội nhiếp ảnh gia tin tức Nhà Trắng. Vào đầu những năm 1970, trong giai đoạn nổi tiếng nhất trong lịch sử tờ báo, các phóng viên Bob Woodward và Carl Bernstein đã dẫn đầu cuộc điều tra của báo chí Mỹ về cái được gọi là vụ bê bối Watergate. Báo cáo của họ trên tờ The Washington Post đã góp phần rất lớn vào việc Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Trong nhiều năm kể từ đó, các cuộc điều tra của Post đã dẫn đến việc tăng cường đánh giá Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed. Vào tháng 10 năm 2013, gia đình Graham, gia đình kiểm soát lâu năm của tờ báo, đã bán tờ báo cho Nash Holdings, một công ty mẹ do Jeff Bezos thành lập, với giá 250 triệu USD tiền mặt.

Trang web: washingtonpost.com

