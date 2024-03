Chúng tôi đã sử dụng Teamgo được 15 tháng và thấy nó vô cùng hữu ích trong việc hỗ trợ quản lý khách truy cập." - S. Morris - Landmark Teamgo sẽ thay đổi cách bạn nghĩ về quản lý khách. Gây ấn tượng với khách bằng bảng hiệu khách truy cập trên màn hình cảm ứng dễ sử dụng trong giải pháp có vẻ chuyên nghiệp, dễ cài đặt và dễ sử dụng. Teamgo rất đơn giản cho khách truy cập và nhân viên sử dụng, có khả năng tùy chỉnh cao và cung cấp tính năng đăng nhập cho khách và nhân viên, in huy hiệu, đăng ký trước và đăng ký của khách và chào mừng khách truy cập của bạn bằng trải nghiệm đăng nhập hàng đầu được McDonalds, Domain, Rackspace, Target, Officeworks, Domain, Governments, trường học tin cậy, phi lợi nhuận và hàng nghìn nơi làm việc khác để chào đón hàng triệu khách mỗi năm một cách an toàn và hiệu quả. - Bảo mật tốt hơn cho con người và địa điểm - Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ - Theo dõi luồng người ra/vào cơ sở của bạn - Quản lý các tình huống khẩn cấp - Báo cáo và thông tin chi tiết có giá trị - Dành cho khách truy cập, nhân viên, nhà thầu và hơn thế nữa! Hoàn toàn bảo mật và được quản lý hoàn toàn trên nền tảng đám mây với nhiều tính năng giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm chi phí vận hành văn phòng, bắt đầu từ quầy lễ tân Ấn tượng đầu tiên tốt nhất cuối cùng Teamgo là một giải pháp kỹ thuật số có tư duy tiến bộ được thiết kế cho mọi người. Tạo trải nghiệm đăng nhập hợp lý, nhanh chóng và đáng nhớ. Tăng cường an ninh và nhận thức Hãy cho nhân viên của bạn biết ai đã đến thăm họ, gửi tên và ảnh của khách để họ có thể chào đón họ một cách cá nhân và chuyên nghiệp. Biết ai đang có mặt tại cơ sở, lý do và vị trí của họ bằng báo cáo trực tiếp, theo thời gian thực. Hiệu quả mới cho nơi làm việc của bạn Giảm lãng phí và chi phí liên quan đến việc in ấn và lưu trữ sổ và thẻ của khách tham quan. Tăng tốc thời gian đến và kết nối khách truy cập ngay lập tức với chủ nhà của họ. Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của bạn Tuân thủ là tất cả với Teamgo. Thu thập và kiểm soát dữ liệu của bạn bằng các tính năng mạnh mẽ bao gồm các công cụ quản lý dữ liệu và GDPR đầy đủ. Teamgo được thiết kế đặt sự tuân thủ và bảo mật của con người cũng như nơi làm việc lên hàng đầu, bao gồm GDPR, ITAR, FSMA, PCI, v.v... ĐỂ BIẾT DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ CÁC TÍNH NĂNG, HÃY TRUY CẬP TRANG WEB TEAMGO. ** Yêu cầu kỹ thuật ** iPad 2018 / iPad 2017 / iPad Air / iPad Air 2 / iPad Mini 4 / iPad Pro có phiên bản iOS 10+. Mạng WiFi hoặc dữ liệu di động là bắt buộc. Bạn sẽ yêu cầu kết nối mạng / internet để vận hành dịch vụ này. ** Trợ giúp & Hỗ trợ ** Truy cập trang web của chúng tôi để biết các câu hỏi chung, tài liệu và hỗ trợ. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp 24/7 về tính năng sản phẩm và các yêu cầu bán hàng.

Danh mục :

Trang web: teamgo.co

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Teamgo theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.