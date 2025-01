Công cụ kiểm tra đám đông - Ứng dụng phổ biến nhất - Pakistan

Intigriti

intigriti.com

Intigriti là một công ty an ninh mạng đang phát triển nhanh chóng, chuyên cung cấp các dịch vụ bảo mật nhờ nguồn lực cộng đồng để giúp các tổ chức tự bảo vệ mình khỏi tội phạm mạng và vi phạm dữ liệu. Nền tảng an ninh mạng hàng đầu trong ngành của chúng tôi cho phép các công ty tiếp cận cộng đồng toàn cầu gồm 70.000 nhà nghiên cứu bảo mật của chúng tôi, những người sử dụng kiến ​​thức chuyên môn độc đáo của mình để tìm và báo cáo các lỗ hổng nhằm bảo vệ doanh nghiệp. Intigriti được một số công ty lớn nhất và thú vị nhất trên toàn cầu tin tưởng, bao gồm Intel, Yahoo! và Red Bull tin tưởng nền tảng của chúng tôi sẽ giảm nguy cơ bị tấn công mạng và vi phạm dữ liệu. Các dịch vụ kiểm tra bảo mật bổ sung của chúng tôi giúp các công ty giữ an toàn cho tài sản kỹ thuật số của họ và giảm nguy cơ thiệt hại do vi phạm. Các giải pháp của chúng tôi bao gồm: - Bug Bounty - Chương trình tiết lộ lỗ hổng bảo mật (VDP) - Pentest kết hợp - Sự kiện hack trực tiếp - Dịch vụ phần thưởng Được thành lập vào năm 2016, Intigriti hiện có đội ngũ toàn cầu gồm hơn 100 nhân viên trên toàn cầu