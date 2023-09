Spring Airlines Co., Ltd. (tiếng Trung: Spring Airlines Co., Ltd.; bính âm: Chūnqiū Hángkōng Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī) là một hãng hàng không giá rẻ có trụ sở chính tại Khách sạn Homeyo (tiếng Trung: Hangyou Hotel; bính âm: Hángyǒu Bīnguǎn) ở quận Trường Ninh, Thượng Hải, Trung Quốc. Trong khi công ty lấy tên tiếng Anh là "Spring Airlines", tên tiếng Trung có nghĩa đen là "Hãng hàng không mùa xuân".

Trang web: ch.com

