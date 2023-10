Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được ra mắt Sensible Instruct, một công cụ hiểu tài liệu được hỗ trợ bởi LLM, bao gồm cả GPT-4. Với Sensible Instruct, bạn sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để trích xuất dữ liệu ngay lập tức từ bất kỳ tài liệu nào, ngay cả những tài liệu bạn chưa từng thấy trước đây. Sơ yếu lý lịch, hóa đơn, hợp đồng, nghiên cứu học thuật, báo cáo ngân hàng, hóa đơn điện nước và hơn thế nữa – Sensible Instruct có thể phân tích tất cả chúng.

