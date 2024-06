Một cách đơn giản hơn để tạo nguyên mẫu, thử nghiệm và xây dựng phần mềm xe! RemotiveLabs giảm thiểu sự phức tạp trong quá trình phát triển phần mềm ô tô, tạo điều kiện trừu tượng hóa phần cứng và cung cấp môi trường linh hoạt hơn so với công cụ cũ với các ngôn ngữ cụ thể theo miền và các quy trình bị khóa. - Sử dụng ngôn ngữ lập trình được lựa chọn, ví dụ: Python, Rust, C++, đọc và ghi dữ liệu tín hiệu xe thông qua API gRPC. Sử dụng tập lệnh LUA để chuyển đổi (đổi tên, ánh xạ, hợp nhất hoặc tổng hợp) tín hiệu phát ra ở tần số tùy chỉnh. - Sản xuất lớp trừu tượng cho AAOS, ProtoPie, Unity và các lớp tương tự ở định dạng dự kiến ​​(ví dụ: COVESA VSS, thuộc tính xe AAOS). - Chúng tôi hỗ trợ các giao thức mạng xe phổ biến như CAN, FlexRay, LIN và Automotive Ethernet – được hỗ trợ bởi .dbc, .xml (fibex), .ldf và .arxml. Hỗ trợ bảo vệ E2E có sẵn. - Chuyển sang trái và xây dựng dàn/bàn thử nghiệm có sẵn từ xa và giá cả phải chăng của riêng bạn chạy trên phần cứng mà bạn lựa chọn (Nvidia Drive, Host Mobility, bất kỳ nền tảng Docker/Linux, Raspberry Pi nào, v.v.). Chúng tôi có sẵn một số API để kết nối với các khung kiểm tra phổ biến bao gồm Jenkins, GitLab, v.v. Dễ dàng tạo trường hợp kiểm tra, chạy chẩn đoán và flash ECU. RemotiveLabs giúp việc kiểm tra CI và tự động trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Không cần thêm máy tính, hãy sử dụng máy tính xách tay có hệ điều hành bạn chọn để kết nối. Có sẵn bản demo miễn phí - không cần đăng nhập: Thử nghiệm ngay các tín hiệu từ chu trình lái xe demo của chúng tôi: https://demo.remotivlabs.com/ - Xem và phát lại tín hiệu (máy khách web/thư viện tham chiếu) - Làm việc với và chuyển đổi tín hiệu sang Android Properties / VSS - Áp dụng mã của riêng bạn Các sản phẩm trong nền tảng RemotiveLabs: - RemotiveBroker: Một con dao quân đội Thụy Sĩ dành cho các nhà phát triển phần mềm, sử dụng làm ECU phần mềm, bộ ghi dữ liệu, phần mềm trung gian để tạo mẫu linh hoạt và hỗ trợ giàn thử nghiệm. Giấy phép phần cứng của nhà môi giới 2.500 Euro / năm (chạy trên phần cứng bạn chọn, tức là Rasberry Pi hoặc bất kỳ HW dựa trên Linux/Docker nào - Bộ công cụ tham khảo có sẵn tại đây: https://remotivlabs.com/downloads-documentations/#section-reference-kit ). - RemotiveCloud: Môi trường RemotiveBroker ảo để phát lại, chuyển đổi và truyền phát tín hiệu. Cộng tác liền mạch và đơn giản mà không cần chạm vào phần cứng. Gói phát lại đám mây 900 Euro / năm.

Trang web: remotivelabs.com

