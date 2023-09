Chrome Remote Desktop là một công cụ phần mềm máy tính từ xa do Google phát triển, cho phép người dùng điều khiển từ xa một máy tính khác thông qua giao thức độc quyền do Google phát triển với tên gọi không chính thức là "Chromoting". Nó truyền các sự kiện bàn phím và chuột từ máy tính này sang máy tính khác, chuyển tiếp các cập nhật màn hình đồ họa theo hướng khác qua mạng. Do đó, tính năng này bao gồm một thành phần máy chủ cho máy chủ và một thành phần máy khách trên máy tính truy cập vào máy tính từ xa.

Trang web: remotedesktop.google.com

