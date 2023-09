Remitly được hàng triệu người tin tưởng gửi tiền cho gia đình và bạn bè ở nước ngoài. Gửi tiền mặt đến hơn 3.000 ngân hàng và hơn 350.000 địa điểm nhận tiền mặt trên toàn thế giới! Người nhận nhận tiền mặt mà không phải trả phí. Nhận ưu đãi đặc biệt cho lần chuyển tiền đầu tiên của bạn! Remitly an toàn và nhanh chóng, với tỷ giá hối đoái tuyệt vời trên toàn thế giới. Không mất phí cho người nhận, phí gửi thấp. Bạn sẽ biết chính xác ngày + thời gian tiền của bạn sẽ đến tay người nhận. Gửi tiền an toàn tới hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới! Cảm thấy an toàn khi gửi tiền đến Philippines, Ấn Độ, Việt Nam, Mexico, Cộng hòa Dominica, Nigeria, Pakistan, Trung Quốc, Ghana, Kenya, Colombia, Brazil, v.v. Remitly giúp bạn gửi tiền trên toàn thế giới bằng tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn. Bạn bè và gia đình sẽ có nhiều tiền hơn nhờ mức giá hấp dẫn, ưu đãi đặc biệt và không có phí ẩn của Remitly. Remitly cung cấp nhiều cấp độ bảo mật cho tất cả các giao dịch chuyển tiền để bảo vệ tiền của bạn khỏi gian lận. Người gửi và người nhận có thể nói chuyện với người thực sự trong Nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi bất cứ lúc nào, bất kỳ ngày nào bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Anh. Gửi tiền từ 17 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Singapore và Úc. Chuyển hoặc chuyển tiền tới hơn 50 nhà cung cấp dịch vụ tiền di động bao gồm M-Pesa, MTN, Vodafone, eSewa, GCash, Paymaya, bKash, EasyPaisa và GoPay.

Trang web: remitly.com

