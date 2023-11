Read Along

Read Together là một ứng dụng đọc miễn phí giúp trẻ em vui vẻ khi học đọc. Read Together có một người bạn đọc trong ứng dụng có thể lắng nghe học sinh nhỏ tuổi của bạn đọc to, hỗ trợ khi các em gặp khó khăn và thưởng cho các ngôi sao khi các em làm tốt – hướng dẫn các em tiến bộ. Nó hoạt động tốt nhất cho trẻ em đã có một số kiến ​​thức cơ bản về bảng chữ cái.

Trang web: readalong.google.com

