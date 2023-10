Krishna.com là một trang web về Krishna, được cung cấp cho bạn bởi BBT Online Ministry Inc, một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích chia sẻ những lời dạy của Chúa Krishna trên Internet và phục vụ các nhu cầu và sở thích đa dạng của học sinh, giáo viên , học giả, người tìm kiếm tâm linh, cộng đồng Hindu, những người sùng đạo và bất kỳ ai khác quan tâm đến đời sống tâm linh thực tế. Thông tin được trình bày trên Krishna.com dựa trên các văn bản thiêng liêng bao gồm Bhagavad-gita, Srimad-Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita và các kinh Vaishnava có liên quan, được dịch từ tiếng Phạn và tiếng Bengali với lời bình luận tỉ mỉ của bậc thầy tâm linh của chúng ta, His Divine Grace A.C. Người sáng lập-Acharya của Hiệp hội Quốc tế về Ý thức Krishna. Chúng tôi cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối văn học tâm linh trên Internet do Bhaktivedanta Book Trust (BBT) xuất bản. Các nguyên tắc và giới luật tâm linh của chúng tôi là của Hiệp hội Quốc tế về Ý thức Krishna, được tóm tắt trong bảy mục đích.

