Hồng Kông - Dự báo xe buýt độc lập HK Bus ETA Trạm dự báo xe buýt không có quảng cáo tích hợp dự báo đến của KMB, New World First Bus, Citybus và New Lantau Bus. Giao diện rõ ràng và trực tiếp, đồng thời cố gắng cho phép người dùng nhanh chóng có được thông tin họ cần. Trang web ETA xe buýt không có quảng cáo dành cho Hồng Kông, với thời gian đến từ KMB, NWFB và LNB. Với giao diện người dùng gọn gàng cho phép bạn có được thứ mình cần một cách nhanh chóng.

Trang web: hkbus.app

