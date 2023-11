Hahalolo là mạng xã hội du lịch tích hợp đầy đủ các tính năng phục vụ nhu cầu người dùng. Hahalolo cho phép người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm bạn bè, người thân, chia sẻ khoảnh khắc trải nghiệm, giao lưu và trò chuyện trực tuyến với những người cùng sở thích, đam mê du lịch. Đồng thời Hahalolo tích hợp tất cả dịch vụ du lịch trực tuyến (OTA – Online Travel Agent) như; Khách sạn, Vé máy bay, Tour, Xe và dịch vụ Sàn thương mại điện tử (E-Commerce Exchange) đầy tiện ích. Hahalolo là ứng dụng đáp ứng mọi nhu cầu người dùng và được xem là một trong những ứng dụng tiện lợi nhất trên thế giới hiện nay cho người dùng có nhu cầu du lịch trên khắp thế giới. Hahalolo - All In One.

Trang web: hahalolo.com

