Lựa chọn thay thế - Genetec

Coram AI

coram.ai

Coram AI là giải pháp bảo mật video hiện đại giúp bạn tạo ra nơi làm việc an toàn và hiệu quả hơn. Coram thực hiện mọi bước sử dụng camera an ninh video nhanh như chớp. Ứng dụng này cho phép truy cập tức thì vào tất cả các camera an ninh của bạn.