Four Seasons Hotels Limited, tên giao dịch là Four Seasons Hotels and Resorts, là một công ty khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng quốc tế có trụ sở tại Toronto, Ontario, Canada. Four Seasons hiện đang vận hành hơn 100 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên toàn thế giới.

Trang web: fourseasons.com

