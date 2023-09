Bạn không biết phải đi đâu? Khám phá các chuyến đi rẻ nhất từ ​​thành phố của bạn đến mọi địa điểm du lịch trên thế giới vào bất kỳ ngày du lịch cụ thể nào. So sánh tất cả các chuyến đi trên bản đồ thú vị và tương tác về dự báo thời tiết, mức độ phổ biến, mức độ an toàn, yêu cầu thị thực, v.v. Escape là một công cụ do MIT tạo ra để giúp bạn tìm ra những ưu đãi tốt nhất trên mọi trang web đặt vé máy bay và hãng hàng không lớn.

Trang web: greatescape.co

