Crunchyroll, Inc. là nhà phân phối, nhà xuất bản và công ty cấp phép của Mỹ tập trung vào phát trực tuyến anime, manga và dorama. Được thành lập vào năm 2006 bởi một nhóm sinh viên tốt nghiệp Đại học California, Berkeley, kênh phân phối và chương trình hợp tác của Crunchyroll cung cấp nội dung cho 70 triệu người dùng đã đăng ký trên toàn thế giới. Crunchyroll là công ty con của Otter Media, là công ty con của WarnerMedia của AT&T. Crunchyroll có văn phòng tại San Francisco, Los Angeles, Chișinău và Tokyo, đồng thời là thành viên của Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản (AJA). "Crunchyroll-Hime", còn được gọi là "Hime" là linh vật chính thức của Crunchyroll. Crunchyroll cung cấp hơn 1.000 chương trình anime, hơn 200 bộ phim truyền hình Đông Á cho người dùng và 50 tựa manga dưới tên Crunchyroll Manga, mặc dù không phải tất cả chương trình đều có sẵn trên toàn thế giới do hạn chế cấp phép. Crunchyroll đã vượt qua một triệu người đăng ký trả phí vào tháng 2 năm 2017 và có hơn 3 triệu người đăng ký trả phí tính đến năm 2020. Crunchyroll cũng chọn một số tựa anime để phát hành trên video gia đình thông qua các đối tác phân phối của mình (Funimation, Sentai Filmworks và Viz Media ở Bắc Mỹ, Anime Giới hạn ở Vương quốc Anh).

Trang web: crunchyroll.com

