The World Factbook

World Factbook, còn được gọi là CIA World Factbook, là nguồn tài liệu tham khảo do Cơ quan Tình báo Trung ương sản xuất với thông tin theo kiểu niên giám về các quốc gia trên thế giới. Phiên bản in chính thức có tại Văn phòng In ấn Chính phủ.

Trang web: cia.gov

