Baidu Knows là nền tảng Hỏi & Đáp tương tác hàng đầu thế giới bằng tiếng Trung, trả lời câu hỏi cho hàng trăm triệu cư dân mạng mỗi ngày. Baidu biết rằng họ sử dụng công nghệ AI để đạt được khả năng truy xuất thông minh và đề xuất thông minh, nhờ đó mọi câu hỏi của bạn đều có thể được trả lời nhanh chóng và hiệu quả. Baidu Knows (Baidu Knows) cung cấp cho người dùng một cộng đồng có thể tìm kiếm dựa trên truy vấn để chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm. Thông qua Baidu Knows, các thành viên đã đăng ký của Baidu Knows có thể đăng câu hỏi cụ thể để các thành viên khác phản hồi và cũng trả lời câu hỏi của các thành viên khác.

Trang web: zhidao.baidu.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với 百度知道 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.