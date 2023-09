Nền tảng thử nghiệm công khai của Baidu, mọi người đều có thể thử nghiệm, hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ và nhận phiếu quà tặng và giải thưởng mọi lúc Ứng dụng Baidu Crowdsourcing là một nền tảng bán thời gian mới thuộc Baidu Public Test (test.baidu.com), cho phép người dùng kiếm tiền bán thời gian bằng cách chụp ảnh, thu thập giọng nói, quay video, v.v. Dù bạn là sinh viên đại học, nhân viên văn phòng, người làm việc tự do có nhiều thời gian rảnh rỗi, người chuyển phát nhanh, người mẹ, người lái xe, công đoàn, studio nhỏ, v.v., chỉ cần bạn có điện thoại thông minh, bạn sẽ không bị hạn chế bởi hệ thống làm việc truyền thống và được hưởng những lợi ích bổ sung do công việc bán thời gian mang lại. Nền tảng thử nghiệm công khai của Baidu, thử nghiệm công khai, nhiệm vụ nhỏ, phiếu quà tặng và giải thưởng Ứng dụng Baidu Crowdsourcing là một dạng nền tảng việc làm bán thời gian mới của Baidu Zhongce (test.baidu.com), thuận tiện cho người dùng chụp ảnh, thu thập giọng nói, quay video, v.v. để thực hiện công việc bán thời gian. Cho dù bạn là sinh viên đại học, nhân viên văn phòng, người làm việc tự do, người chuyển phát nhanh, người mẹ, người lái xe có nhiều thời gian rảnh hơn hay công đoàn, studio nhỏ, v.v., chỉ cần bạn có điện thoại thông minh, bạn đều có thể tránh những hạn chế của hệ thống làm việc truyền thống và tận hưởng những lợi ích bổ sung do công việc bán thời gian mang lại.

Trang web: test.baidu.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với 百度众测 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.