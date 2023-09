All Nippon Airways Co., Ltd., còn được gọi là ANA hoặc Zennikkū là một hãng hàng không ở Nhật Bản. Trụ sở chính của nó được đặt tại Trung tâm Thành phố Shiodome thuộc khu vực Shiodome thuộc phường Minato của Tokyo. Hãng vận hành các dịch vụ đến cả các điểm đến trong nước và quốc tế và có hơn 20.000 nhân viên tính đến tháng 3 năm 2016.

Trang web: ana.co.jp

