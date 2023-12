AMC là nơi có một số chương trình nổi tiếng và được hoan nghênh nhất trên truyền hình. Đăng nhập với nhà cung cấp TV của bạn và cập nhật các tập đầy đủ mới nhất cũng như video bổ sung từ Sê-ri AMC Original yêu thích của bạn. Sử dụng iPhone hoặc iPad của bạn để Airplay hoặc truyền trực tiếp tới TV của bạn. Chương trình AMC gốc bao gồm The Walking Dead — loạt phim được đánh giá cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp, Fear the Walking Dead, Preacher, Better Call Saul, Dietland, Humans, Into the Badlands, McMafia, The Terror và nhiều phim khác. Các nhà cung cấp cáp bao gồm AT&T U-Verse, COX, DIRECTV, DISH, Optimum, Xfinity và Verizon FiOS, cùng nhiều nhà cung cấp khác. Người đăng ký AMC Premiere có thể thưởng thức các mùa chương trình AMC hiện tại - Không có quảng cáo, Theo yêu cầu và có sẵn trong ứng dụng cùng lúc với tính khả dụng của truyền hình phát sóng trực tiếp. Người đăng ký AMC Premiere cũng có quyền truy cập sớm hoặc quyền truy cập cả mùa vào các chương trình chọn lọc trước khi phát sóng, cùng với nội dung đặc biệt như các tập mở rộng độc quyền, cảnh thưởng, đoạn xem trước, phim chưa cắt, v.v. Các tập đầy đủ trong mùa cũng có sẵn để tải xuống để xem ngoại tuyến trên iPhone hoặc iPad của bạn đối với những người đăng ký AMC Premiere.

Trang web: amc.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với AMC theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.