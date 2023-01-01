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Yahoo!ゲーム

Yahoo!ゲーム

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Вебсайт: yahoo.co.jp

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

У нас понад 200 найменувань, від простих безкоштовних ігор до повноцінних онлайн-ігор. Ви також можете безкоштовно грати в стандартні ігри, такі як Mahjong, Shogi, Go та Shanghai.

Вебсайт: yahoo.co.jp

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