Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «gooゲーム» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

"goo games" дозволяє грати в понад 50 безкоштовних ігор. Наповнений безкоштовними іграми, включаючи стандартні ігри, головоломки, екшен, вікторини, тренування мозку, настільні ігри та багато іншого! Ви також можете насолоджуватися ним на своєму смартфоні.

Вебсайт: game.goo.ne.jp

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