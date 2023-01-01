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Web Sudoku

Web Sudoku

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Вебсайт: websudoku.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Грайте в необмежену кількість судоку онлайн. Чотири рівні від легкого до зла. Сумісний з усіма браузерами, планшетами та телефонами, включаючи iPhone, iPad та Android.

Вебсайт: websudoku.com

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