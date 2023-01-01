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Silly Sky

Silly Sky

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Вебсайт: poki.com

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Silly Sky — це менеджмент-гра, у якій ви граєте за диспетчера повітряного руху та керуєте флотом різноманітних літаків, що летять з усіх боків. Маршуйте літаки до кольорових злітно-посадкових смуг і вертолітних майданчиків, вам потрібно ретельно планувати їхні рухи та уникати потенційних аварій! Просуваючись, ви відкриватимете різноманітні карти, кожна з яких представлятиме унікальні ландшафти та виклики — висаджуватись серед штормів у джунглях, переміщатися по захмареному міському небу, уникати пустельних гір або долати торнадо, повні сільськогосподарських угідь. Кожна гра — це нова пригода з несподіваними прильотами літаків, тож пристебніться до захмарної розваги!

Вебсайт: poki.com

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