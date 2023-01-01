Level Devil — це платформер із підлою істиною. Мета проста; дійдіть до дверей наприкінці рівня, щоб виграти, але це не так просто, як може здатися... Дірки можуть з’являтися нізвідки, шипи можуть рухатися несподівано, а стелі можуть падати на вас, коли ви проходите крізь них багато різних рівнів. Один невірний крок, і гра закінчена. Доведеться бути розумним, чекати несподіваного і, головне, не злитися. Чи зможете ви пройти через ці пекельні рівні та перемогти Рівневого диявола?

Вебсайт: poki.com

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